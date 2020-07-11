2020-07-11T20:04:09+03:00
В мире

Трамп назвал преимущество Канье Уэста перед Байденом

По мнению президента, рэпер легко сможет отобрать голоса афроамериканцев
Ксения АНУФРИЕВА
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Трамп назвал преимущество Канье Уэста перед БайденомТрамп назвал преимущество Канье Уэста перед БайденомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Действующий американский президент Дональд Трамп рассказал о преимуществах рэпера Канье Уэста перед Джо Байденом на грядущих выборах главы государства. Лидер США заявил, что музыкант легко сможет отобрать у своего конкурента голоса чернокожих американцев, ведь Байден не сделал для них ничего хорошего. О своем мнении Трамп написал в Twitter.

- Это ему не составит труда! Коррумпированный Джо Байден не сделал ничего хорошего для темнокожих!, - написал американский президент в ответ на сообщения о том, что рэпер, вероятно, сможет отобрать у кандидата от демократов множество голосов на президентских выборах.

Напомним, что Канье Уэст поддержал Дональда Трампа после победы на выборах четыре года назад. Рэпер встречался с главой страны несколько раз и часто носит его фирменную кепку с надписью «Сделаем Америку великой».

Трамп, в свою очередь, поддержал решение Уэста баллотироваться на президентских выборах в США 2020 года, и выразил уверенность, что певец выступит за республиканцев.

Букмекеры оценили шансы американского рэпера Канье Уэста победить на выборах в 2% (50 к 1).

ИСТОЧНИК KP.RU

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