Дональд Трамп оценил выдвижение Канье Уэста в президенты США

10 Июль 2020 2020-07-10T10:47:31+03:00

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Действующий американский лидер Дональд Трамп поддержал решение популярного американского рэпера Канье Уэста баллотироваться на президентских выборах в США 2020 года, и выразил уверенность, что певец в итоге выступит за республиканцев.

«Мне нравится, что его голос будет услышан, но он всегда будет за нас (…) Он очень хороший парень, мы с ним замечательно ладим», - заявил глава Белого дома, отметив необходимость совместно «остановить радикалов из числа левых».

Напомним, о своих намерения участвовать в президентских выборах Канье Уэст сообщил накануне на своей странице в Twitter. При этом два года назад он также сообщал о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, но только в 2024 году, когда нынешний американский лидер проведет на посту президента два срока.

Эксперты уже рассказали о серьезны проблемах, с которыми столкнется рэпер при выдвижении своей кандидатуры. По их словам, в некоторых штатах знаменитый рэпер просто не сможет зарегистрировать необходимое количество подписей избирателей. Букмекеры оценили шансы певца победить на выборах в 2 процента (50 к 1), тогда как коэффициент Трампа оценивается в 7 к 4, а его главного соперника Джо Байдена – в 8 к 11.

ИСТОЧНИК KP.RU