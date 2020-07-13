Путин раскрутил ручку, которую бросил на стол на совещании по пожарам

13 Июль 2020 2020-07-13T12:58:19+03:00

Президент провёл первое с начала пандемии совещание с правительством по нацпроектам

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Президент России Владимир Путин раскрутил на столе ручку во время обсуждения предстоящих задач на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В конце мая сайт KP.ru сообщал, что на онлайн-совещании по борьбе со стихийными бедствиями, паводками и пожарами в России Путин не смог сдержать эмоций и швырнул ручку на стол. Президент отметил, что из-за стихийных бедствий и разрушительных пожаров жизнь и здоровье многих россиян подвергается угрозе.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Владимир Путин оценил летальность от коронавируса в России и отметил, что этот показатель оказался значительно ниже, чем во многих других странах.

- Конечно, не без проблем, конечно, не без определенных сбоев, - добавил Путин, но подчеркнул, что в стране заметна позитивная динамика в борьбе с коронавирусом в России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790162" frameborder="0"></iframe> Путин раскрутил ручку, которую полтора месяца назад бросил.

ИСТОЧНИК KP.RU