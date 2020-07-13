Группа ВОЗ прибыла в Китай для расследования причин распространения коронавируса

13 Июль 2020 2020-07-13T13:19:10+03:00

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В МИД Китая подтвердили, что группа ВОЗ приступила к расследованию причин распространения коронавируса нового типа. В Пекин прибыли первые два специалиста - эпидемиолог и эксперт по болезням животных, сообщает CNN.

- Цель миссии - улучшить понимание о животных-носителях Covid-19 и выяснить, как эта болезнь перешла от животными к людям, - сказал доктор Майк Райан, исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

В ВОЗ считают, что носителями вируса нового типа являются летучие мыши, но есть некое промежуточное звено, другой "хозяин" вируса, который передал Covid-19 человеку.

Эксперты организации получат доступ к данным из лабораторий, где первыми в Китае начали изучать вирус, доступ к образцам, правительственным отчетам - всему, что поможет разгадать загадку коронавируса. В ВОЗ признают, что к работе их специалистов сейчас повышенное внимание, есть даже некое давление со стороны общественности, особенно после критики со стороны американского президента Дональда Трампа и его решения покинуть ВОЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU