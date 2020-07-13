Адвокат заявил, что Сафронов намерен сотрудничать со следствием

13 Июль 2020 2020-07-13T18:22:30+03:00

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Обвиненный в государственной измене советник главы госкорпорации «Роскосмоса» Иван Сафронов намерен сотрудничать со следствием. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил адвокат обвиняемого Иван Павлов.

- Собирается ли Иван сотрудничать со следствием, чтобы установить истину? Конечно, мы никогда не отказываемся от конструктивного взаимодействия с нашими процессуальными оппонентами, - объяснил правозащитник.

Напомним, что сегодня Федеральная служба информации предъявила обвинение бывшему журналисту по уголовное статье за госизмену, наказание по которой подразумевает от 12 до 20 лет лишения свободы. Правозащитники Сафронова рассказали, что обвиняемый так и не признал свою вину, а в уголовном деле не содержится данных, которые доказывают, что он получал деньги от разведки Чехии. Кроме того, бывший журналист ранее отказывался от дачи показаний на суде.

ФСБ при этом заявила, что советник генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» передавал секретные данные спецслужбе стране НАТО, которая, в свою очередь, делилась ими с разведкой Соединенных Штатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU