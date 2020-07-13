Дмитрий Рогозин рассказал о полетах за пределы Солнечной системы

13 Июль 2020 2020-07-13T23:26:59+03:00

В интервью на радио «КП» глава «Роскосмоса» заявил, что это будет возможно только после разработки ионных двигателей

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О путешествиях на МКС, Луну или Марс грезят многие исследователи, а некоторые решили пойти еще дальше и начинают говорить о развитии технологий для полетов за пределы Солнечной системы. В интервью на Радио «Комсомольская правда» генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, возможно ли реализовать подобный проект, и какие двигатели и космические корабли нужны, чтобы покинуть Солнечную систему.

- Это очень сложные проекты, но мы обречены на то, чтобы их реализовать. Это крайне интересно для молодых инженеров и конструкторов, для молодых космонавтов. Но там уже на химических двигателях, на традиционных ракетных двигателях, будь то кислород-керосин или водородный двигатель, туда уже не долететь тяжелому кораблю. А значит нужно развитие ядерной космической энергетики, - сказал Дмитрий Рогозин.

Он уточнил, что для подобного путешествия потребуется создание мощного потенциала ионных двигателей, который дает возможность для работы, только это позволит кораблю достичь планет Солнечной системы, а в будущем, потенциально, и пределом этой системы.

- Но это весьма далекое будущее. Первые шаги по Луне, считайте, в течение ближайшего десятилетия будут сделаны всеми ведущими странами. Я надеюсь, что Россия и Китай себя проявят достойно, - добавил глава госкорпорации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/790313" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Рогозин рассказал, какие ракеты нужно создать для полетов за пределы Солнечной системы.

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