2020-07-14T01:54:57+03:00
Наука

Дмитрий Рогозин рассказал про создание "лунного лифта"

Глава "Роскосмоса" эксклюзивно для радио "Комсомольская правда"
Александр МИЛКУСЮлия КЕКОВА
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Дмитрий РогозинДмитрий РогозинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Полеты в космос уже далеко не новинка. Космонавты разных стран продолжают активно знакомиться с объектами вселенной, в том числе и спутника нашей планеты.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в беседе с журналистами радио "Комсомольская правда" про создание "лунного лифта".

По мнению руководителя госкорпорации, движение человечества в дальний космос необратимо, а Луна является ближайшим объектом к Земле, который должен быть изучен.

- И на Луне должны быть отработаны все технологии. Мы их называем "технологии лунного лифта". Смысл заключается в том, чтобы создать посадочно-взлетный модуль. Он и называется лифтом на жаргоне наших ракетчиков, - пояснил Рогозин для kp.ru.

Также по его словам, полеты на Луну, на Марс и другие космические объекты нужно реализовывать и дальше. И здесь, уверен Рогозин, "важно, чтобы человечество могло реализовывать эти проекты сообща".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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