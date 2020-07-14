2020-07-14T10:29:27+03:00
В мире

Военные Азербайджана обстерливают армянский Берд

Об этом сообщил мэр города
Ася КУЗНЕЦОВА
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Азербайджанские военные обстреливают город Берд в АрменииАзербайджанские военные обстреливают город Берд в АрменииФото: REUTERS
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Вооружённые силы Азербайджана обстреливают город Берд на северо-востоке Армении, заявил мэр города Арутюн Манучарян.

Представителя Министерства обороны и Министерства иностранных дел Армении заявили, что скоро выступят с официальным заявлением, сообщает Интерфакс.

Ереван и Баку сообщают об обострении конфликта на границе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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