В Польше заявили о желании улучшить отношения с Россией
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во вторник, 14 июля, заявил, что его страна хочет улучшить отношения с Россией.
«Мы хотим улучшения отношений с Россией, хотим переговоров, рассчитываем на ведение диалога, восстановление отношений во многих измерениях. Нам бы хотелось иметь партнерские отношения с Россией», - сказал он во время пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов об отношениях между Варшавой и Москвой.
Глава польского МИД при этом подчеркнул, что «прагматичные отношения» с нашей страной будут важны во время председательства Польши в ОБСЕ, однако ему самому «хотелось бы видеть возможность улучшения отношений с Россией в долгосрочной перспективе».
Яцек Чапутович также напомнил, что скоро завершается срок работы посла Варшавы в Москве, добавив, что он уже знает фамилию кандидата на этот пост, но пока не станет ее разглашать, передает ТАСС.
В воскресенье в Польше прошел второй тур президентских выборов. Как писал сайт kp.ru, с небольшим перевесом победил действующий глава государства Анджей Дуда.
ИСТОЧНИК KP.RU