2020-07-14T23:38:54+03:00
Политика

В Польше заявили о желании улучшить отношения с Россией

По словам главы польского МИД, Варшава хотела бы иметь партнерские отношения с Москвой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Польши Яцек ЧапутовичМинистр иностранных дел Польши Яцек ЧапутовичФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во вторник, 14 июля, заявил, что его страна хочет улучшить отношения с Россией.

«Мы хотим улучшения отношений с Россией, хотим переговоров, рассчитываем на ведение диалога, восстановление отношений во многих измерениях. Нам бы хотелось иметь партнерские отношения с Россией», - сказал он во время пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов об отношениях между Варшавой и Москвой.

Глава польского МИД при этом подчеркнул, что «прагматичные отношения» с нашей страной будут важны во время председательства Польши в ОБСЕ, однако ему самому «хотелось бы видеть возможность улучшения отношений с Россией в долгосрочной перспективе».

Яцек Чапутович также напомнил, что скоро завершается срок работы посла Варшавы в Москве, добавив, что он уже знает фамилию кандидата на этот пост, но пока не станет ее разглашать, передает ТАСС.

В воскресенье в Польше прошел второй тур президентских выборов. Как писал сайт kp.ru, с небольшим перевесом победил действующий глава государства Анджей Дуда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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