В США решили спрятать в музей памятник первому губернатору русских колоний на Аляске

15 Июль 2020 2020-07-15T10:08:59+03:00

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В США все-таки решили убрать из центра Ситки, что в штате Аляска, памятник Александру Баранову. Снести монумент, установленный в честь первого губернатора русских колоний на Аляске грозились активисты движения против расизма, которые всерьез взялись за памятники, до этого погромив вдоволь магазины, машины и банки.

Городской совет Ситки одобрил большинством голосов перенос памятника из центра города в музей. Они отказались от планов по переносу монумента в какое-либо другое место.

Не известно, будут ли рассматривать предложения бизнесмена из России Андрея Филатова, который предложил выкупить у США два памятника, которые оказались в современной Америке на грани уничтожения. В России им, пообещал предприниматель, нашлось бы достойное место в Санкт-Петербурге. Речь шла о памятнике Баранову, а также о статуе бывшего президента США Теодора Рузвельта, который тоже "оставил положительный след в истории России". Напомним, он был посредником между Россией и Японией во время конфликта 1904 года. При его содействии подписан Портсмутский договор.

ИСТОЧНИК KP.RU