В рамках развития туризма в 2020 году в Алтай запускают чартерные рейсы
По прогнозам в этом сезоне отпуск в РФ проведут около 22 миллионов наших сограждан. К открытию турсезона, к 1 июля, заработали новые маршруты для путешественников.
Одним из самых перспективных направлений считается Алтай. Специалисты Федерального агентства по туризму в пресс-центре «Комсомольской правды» рассказали, как будут организованы перелеты в Горно-Алтайск и что входит в программу туров. Чартерные рейсы запустят впервые в этот регион.
- Раньше только 10 процентов туристов прибывали в регион на самолете. Столько же примерно на поездах, остальные 80 процентов - туристы, прибывающие на автомобиле,- рассказал в ходе пресс-конференции глава республики Алтай Олег Хорохордин.
Уже сейчас в Алтай запущено 47 авиарейсов в неделю – небывалый для республики объем. Полтора года назад всего четыре зимой и семь летом.
В первую очередь туристов привлекают рафтингом, экологическим или гастрономическим туризмом, санаториями.
Минимальная цена в отеле с питанием 19 тысяч, сюда входит авиаперелет, страховка, трансфер. Летать в Алтай будут на Боингах до конца летней навигации, но есть возможность продлить рейсы и в зимнее время - переговоры такие уже идут.
- Мы готовы поддержать субсидиями, чтобы сделать круглогодичные туристические продукты. В Алтае в 2019 года впервые запустили зимние туры. Спрос рождает предложение, эти два процесса должны двигаться параллельно. Опыт Турции, Анлальи, показывает, что сначала нужно вкладываться в инфраструктуру, субсидировать, тогда и туристы туда поедут, - рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
ИСТОЧНИК KP.RU