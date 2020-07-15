Туроператоры рассказали о вип-турах в Алтай за 80 тысяч рублей
В Ростуризме запустили новые туристические маршруты в 2020 году, одним из самых перспективных считается Алтайский край. Для привлечения отдыхающих начнут откправлять чартерныей рейсы, в неделю россиянам предоставят около тысячи кресел - на первом этапе, считают перевочики, этого будет достаточно.
- Запуск чартеров-уникальная история, это как раз то, что мы называем стойкий устойчивый рост, - рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
Что касается стоимости туров, то пакет с проживанием, питанием, перелетом и трансфером можно купить за 19 тысяч рублей.
- Меня спрашивают часто, правда ли есть некие вип-туры, за 80 тысяч рублей без перелета. Действительно, существуют предложения для обеспеченных людей. Причем, такие туры раскупили практически с момента старта продаж. Востребованы туры на Алтай у наших селебрити, - рассказала Анна Подгорная, генеральный директор «Пегас Туристик» пресс-центре "Комсомольской правды".
Есть ряд программ по Алтаю для туристов с детьми, обычно это указывают в описании программы.
- Санатории не уступают ни крымским, ни кавказским, можно сравнить с курортами швейцарии. Селебрити вернутся, расскажут,- пошутила Анна Подгорная.
ИСТОЧНИК KP.RU