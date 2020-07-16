Психолог рассказала, как отличить флирт от домогательств

16 Июль 2020 2020-07-16T08:35:14+03:00

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Психолог Алена Никольская рассказала, как отличить флирт от домогательств и в каких случаях харассмент приравнивают к убийству.

Тема харассмента становится все острее. Примеры Харви Вайнштейна или Билли Косби известны многим, но случаи приставаний и домогательств на работе фиксируют не только за границей, но и в России.

Психолог отмечает, что по статистике, в той или иной степени с данной проблемой сталкиваются 75% женщин и 20% мужчин.

Все они могут рассказать о психологическом или физиологическом насилии в свой адрес. Данные цифры не являются официальными, в открытую о проблеме говорят единицы и поэтому общепринятая статистика куда ниже.

- Получается, каждые семь-восемь женщин из десяти от этого пострадали! Необходимо научиться различать простое хамство или флирт и действительно настоящее домогательство, - советуют Никольская.

В первую очередь стоит обращать внимание на неприятные слова, действия прикосновения, оскорбления.

Если какое-то из данных действий вызывает ощущение физического дискомфорта, мучительное желание скорее прекратить все происходящее, то скорее всего это и есть харассмент.

Люди, оказавшиеся под давлением, страдают из-за чувства собственного дискомфорта. Многие испытывают чувство вины, отмечают падение самооценки, депрессию, апатию. Порой может появиться мысль о самоубийстве.

- Считается, что харассмент приравнивается к убийству на рабочем месте, конечно, с точки зрения психологии, — поясняет специалист в беседе с Пятым каналом.

По словам специалиста, данное явление – это не только интимное притязание на ваше внимание и на ваше тело.

- Различается четыре типа: по половому признаку, по личным качествам, троллинг и буллинг в соцсетях и электронных письмах, и, наконец харассмент в интимной сфере. И все они способны психологически убить человека, - заключает Никольская.

ИСТОЧНИК KP.RU