Директор Центра Гамалеи рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса

16 Июль 2020 2020-07-16T10:25:09+03:00

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Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург бул одним из первых, кто проверил на себе действие вакцины. Разработчики препарата, который должен давать иммунитет от коронавируса, настолько уверены в своей разработке, что ввели себе вакцину. Говорят, не ради эксперимента, а чтобы никто из команды не "выпал" из рабочего процесса, заразившись Covid-19.

- Я поставил себе вакцину 30 марта. Чувствую себя прекрасно. И не только я, все мои коллеги. Ничего не было из побочных. Даже импотенции. В последнее время про любой препарат, который хотят скомпрометировать, говорят, что он влияет на потенцию, - заявил Гинцбург РИА Новости.

Ученые получили допуск к проведению клинических испытаний. В Сеченовском университете вакцину вводили добровольцам. Этот этап завершен, доказана безопасность препарата. Первая группа добровольцев уже отправилась по домам, правда, ученые продолжат наблюдать за их состоянием, чтобы оценить, насколько долго сохраняется иммунитет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/786250" frameborder="0"></iframe> Александр Гинцбург о клинических исследованиях вакцины от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU