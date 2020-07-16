2020-07-16T12:40:45+03:00
Политика

В Германии не изменят позиции по "Северному потоку 2" из-за угроз США

В Берлине "приняли к сведению" информацию о планах американцев расширить санкции в отношении газового проекта
Юлия САЛЬНИКОВА
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США планирует ввести новые санкции против "Северного потока 2"США планирует ввести новые санкции против "Северного потока 2"Фото: REUTERS
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В Германии отреагировали на угрозы США по поводу введения новых санкций против "Северного потока 2". Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что идет подготовка нового санкционного проекта, компаниям, реализующим газовые проекты "Северный поток 2" и "Турецкий поток" могут сделать "недвусмысленное предупреждение". Американцы рассчитывали распространить ограничения на все компании, которые хоть как-то задействованы в завершении строительства и к запуску магистрали, включая страховщиков и тех, кто оказывает услуги в порту.

- Берлин принял заявления госсекретаря США Майка Помпео по поводу новых санкций в отношении "Северного потока 2" к сведению, но позиция ФРГ по этому вопросу остается неизменной, - сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства печати и информации правительства Германии.

Ранее оператор "Северного потока - 2" назвал дискриминацией угрозы США санкциями, напомнив, что реализация проекта отвечает экономическим интересам Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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