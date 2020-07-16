2020-07-16T16:17:17+03:00
Общество

Исследование доказывает, что красное мясо вызывает ускоренное старение

Ученые проанализировали генетические данные более миллиона человек, чтобы понять, почему люди стареют с разной скоростью
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мясо повышает уровень железаМясо повышает уровень железаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Любители мяса стареют быстрее тех, кто ест этот продукт в умеренном количестве или не ест совсем. Эта теория нашла подтверждение в исследовании, проведенном генетиками и биологами из Шотландии и Германии.

Они проверили генетические данные более миллиона человек и обнаружили, что высокий уровень железа в крови сокращает годы молодости человека.

Молодость они определяли по нескольким показателям: продолжительность жизни, продолжительность жизни без болезней. Под последним понимают в том числе изменения, какие происходят с человеком - от возникновения возрастных изменений кожи и тела до формирования смертельных заболеваний.

- Мы очень взволнованы этими результатами, так как они убедительно свидетельствуют о том, что высокий уровень железа в крови сокращает наши здоровые годы жизни, - сказал автор статьи и аналитик данных Пол Тиммерс из Эдинбургского университета, исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Команда ученых определила десять областей человеческого генома, которые, связаны с продолжительностью жизни. Наборы генов, связанных с железом, были ключевыми по влиянию на старение и здоровье. Повышенное содержание железа может приводить к таким возрастным болезням, как болезнь Паркинсона, заболевание печени, снижение иммунных реакций. Повышенные показатели железа могут быть при чрезмерном употреблении красного мяса.

Еще одно исследование доказывает, что красное мясо - самый вредный для организма и окружающей среды продукт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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