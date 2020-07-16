16 Июль 2020 2020-07-16T18:08:37+03:00

Сергей Шнуров будет баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров будет баллотироваться на выборы в Госдуму в следующим году. Об этом глава партии Борис Титов, однако позже лидер группы Ленинград опроверг эту информацию

«На выборы в Госдуму он точно идет», - приводит ТАСС комментарий Титова о выдвижении Шнурова.

«Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», - сказал музыкант RTVI, отвергая информацию о своем выдвижении.

Напомним, 7 июля в Москве прошел съезд Партии роста, на котором избрали всего десять сопредседателей. В список попал и лидер группы «Ленинград». В партии сообщили, что самой главной задачей на сегодняшний день является подготовка к предстоящим выборам в Государственную думу 2021 год. Титов заявил, что уже через год они станут парламентской партией, «чей голос обязательно будет услышан»

Напомним, ранее Шнуров заявил, что «политика это всё-таки не совсем кулинарно-риторическое шоу с элементами акробатики». По его словам, эта сфера требует, чтобы политики были представителями единого, но такого многообразного народа.

ИСТОЧНИК KP.RU