2020-07-17T00:06:58+03:00
В мире

В Армении назвали угрозы Азербайджана ударить по АЭС «государственным терроризмом»

Ранее в Баку заявили о готовности нанести ракетный удар по Мецаморской электростанции
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась 12 июляСитуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась 12 июляФото: REUTERS
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В Ереване прокомментировали угрозы Баку нанести ракетный удар по Мецаморской атомной электростанции (АЭС), назвав подобные заявления «государственным терроризмом».

Министерство иностранных дел Армении указало, что шаг, которым угрожает Минобороны Азербайджана, стал бы «вопиющим нарушением международного гуманитарного права в целом и в частности Первого дополнительного протокола Женевской конвенции».

«Подобные угрозы являются прямым проявлением государственного терроризма и выражают геноцидальные намерения Азербайджана», - говорится в заявлении армянского МИД.

Внешнеполитическое ведомство Армении отметило, что «выступая с такого рода заявлениями, руководство Азербайджана представляет собой угрозу для всех народов региона, в том числе для собственного народа», передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее в четверг, 16 июля, в азербайджанском министерстве обороны заявили о готовности нанести ракетный удар по армянской АЭС, если Ереван решит атаковать стратегические объекты Азербайджана.

Напомним, ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась 12 июля, когда в приграничном Товузском районе Азербайджана начались вооруженные столкновения. В Баку заявили, что позиции азербайджанской армии подверглись артиллерийскому обстрелу подразделениями армянских ВС, а в Ереване утверждают, что соседи пытались захватить опорный пункт. Ранее сообщалось, что есть жертвы с обеих сторон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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