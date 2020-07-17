С 1 августа газ для россиян подорожает на 3%

17 Июль 2020 2020-07-17T04:01:32+03:00

С 1 августа цена газа для россиян повысится на три процента Фото: Мария ГОРЕЛОВА

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С 1 августа цена газа для россиян повысится на три процента. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы, который зарегистрирован в министерстве юстиции.

«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению», - говорится в документе

Еще в начале апреля ведомство опубликовала проекты приказов о повышении с 1 июля текущего года регулируемых цен на газ «Газпрома» на 3 процента как для населения, так и для промышленности. Однако подготовка приказа затянулась и повышения цен 1 июля не произошло.

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ИСТОЧНИК KP.RU