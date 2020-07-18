2020-07-18T11:27:24+03:00
Экономика

Евросоюз обеспокоен санкциями США против "Северного потока - 2"

В ЕС считают, что подобные меры противоречат международному праву
Ася КУЗНЕЦОВА
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ЕС выступил против санкций США в отношении "Северного потока-2"ЕС выступил против санкций США в отношении "Северного потока-2"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Евросоюзе выразили обеспокоенность санкциями США против строительства трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что США нарушают международное право, когда применяют санкции в отношении европейских компаний, ведущих законный бизнес.

Боррель отметил, что страны ЕС открыты для диалога, если у Европы и США разные политические интересы в тех или иных сферах, "однако переговоры не могут вестись под угрозой санкций", а "европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьими странами", подчеркнул верховный представитель Евросоюза.

Власти США называют газопровод "Северный поток — 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Они, как сообщал сайт KP.ru, ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве и подготовили в июне новые санкции для таких же компаний, судов, прокладывающих газопровод, а также компаний, которые обслуживают корабли, занимаются их страхованием и будут сертифицировать газопровод, когда его достроят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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