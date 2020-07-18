2020-07-18T13:12:55+03:00
Общество

Фото Сергея Шойгу на отдыхе в Тыве показала его дочь

Ксения Шойгу опубликовала снимки в соцсети
Ася КУЗНЕЦОВА
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Дочь Сергея Шойгу показала редкие фотографии отца на отдыхеДочь Сергея Шойгу показала редкие фотографии отца на отдыхеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава проекта "Лига Героев" Ксения Шойгу опубликовала в своём Instagram фотографии и видео с совместного отдыха в Тыве с отцом, министром обороны России Сергеем Шойгу.

Ксения Шойгу опубликовала снимки с совместного отдыха в Тыве с отцом, министром обороны России Сергеем Шойгу. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ксения Шойгу опубликовала снимки с совместного отдыха в Тыве с отцом, министром обороны России Сергеем Шойгу.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Для того, чтобы быть вместе - нужно быть вместе... Спасибо за то время, которое он проводит со мной! Лучший в мире отец! - подписала снимки Ксения.

ksenia_shoiguksenia_shoigu
Подтвержденный Для того, чтобы быть вместе - нужно быть вместе... Спасибо за то время, которое он проводит со мной! Лучший в мире отец! #тува #отец #отдых #природа 22 ч.
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На фото Сергей Шойгу обнимает дочь, ловит рыбу. Также в публикации Ксении Шойгу есть два фото с прогулки главы Минобороны и видео, как он занимается резьбой по дереву.

Министр обороны часто выбирает для отдыха именно свой родной край. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Министр обороны часто выбирает для отдыха именно свой родной край.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В комментариях многие пользователи отметили то, насколько Ксения похожа на своего отца, и красоту природы республики Тыва.

Ксения Шойгу опубликовала снимки с совместного отдыха в Тыве с отцом, министром обороны России Сергеем Шойгу. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ксения Шойгу опубликовала снимки с совместного отдыха в Тыве с отцом, министром обороны России Сергеем Шойгу.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Отметим, что министр обороны часто выбирает для отдыха именно свой родной край. Ранее сайт KP.ru сообщал, что в 2018 году президент России Владимир Путин, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и глава Тывы Шолбан Кара-оол путешествовали по Саянам. Тогда Путин, Шойгу и Бортников прошли за день по горам почти десять километров, по дороге собирая грибы и ягоды.

Ксения Шойгу опубликовала снимки с совместного отдыха в Тыве с отцом, министром обороны России Сергеем Шойгу. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ксения Шойгу опубликовала снимки с совместного отдыха в Тыве с отцом, министром обороны России Сергеем Шойгу.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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Фото Сергея Шойгу на отдыхе в Тыве показала его дочь
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