2020-07-20T10:56:37+03:00
Происшествия

В Москве после наезда автобуса на остановку погибла женщина

ДТП произошло на пересечении улиц Ставропольской и Краснодонской
Ася КУЗНЕЦОВА
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В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла пожилая женщинаВ результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла пожилая женщинаФото: Соцсети
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При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла пожилая женщина, рассказал заместитель мэра, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

- Погибла одна женщина 1944 года рождения, - передаёт слова Ликсутова ТАСС.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что на пересечении Ставропольской и Краснодонской улиц автобус снёс остановку общественного транспорта.

Максим Ликсутов позже сообщил, что причиной аварии стало то, что водитель автобуса не справилась с управлением. При этом вице-мэр отметил, что перед выходом на рейс она прошла все медицинские проверки и была допущена к работе.

Отмечалось, что на место происшествия прибыл ГУП "Мосгортранс" и производит разбор произошедшего. Обстоятельства аварии выясняются.

Помимо погибшей, пострадали ещё три человека.

На сайте также опубликовали фото и видео с места аварии.

Водитель автобуса не справилась с управлением в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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