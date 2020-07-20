Лидия Федосеева-Шукшина решила судиться с мужем Бари Алибасовым

20 Июль 2020 2020-07-20T14:37:25+03:00

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Лидия Федосеева-Шукшина обратилась в суд с иском к своему мужу Бари Алибасову и его помощнику Сергею Моцарю. Женщина пытается признать недействительной сделку с квартирой в Новой Москве, которую актриса подарила мужу. 7 августа стороны встретятся в суде, а пока адвокат Алибасовых рассказал сайту mk.ru чего добивается Федосеева-Шукшина.

Олег Сухов отмечает, что истица оспаривает две сделки с недвижимостью: по дарению квартиры Барри Каримовичу, вторая - по переоформлению договора на Сергея Моцаря.

- Федосеева требует возвратить в свою собственность это жилое помещение. Но никакой конкретики нет, общий посыл, - говорит юрист.

Требования Федосеевой-Шукшиной адвокат называет «очень расплывчатыми». Тем не менее, в иске указано, что «переоформление квартиры на Барри Алибасова носило договорной характер». Стороны условились, что жилье переходит во временное пользование к продюсеру, а не в постоянную собственность.

- То есть, это не настоящий договор дарения, а договор, который прикрывал собой некие договоренности пользования этим жилым помещением с возвратом его обратно в пользование Шукшиной, - говорит юрист.

А вот действия Моцаря женщина называет злоупотреблением. Теперь жилье будет крайне сложно вернуть в собственность владелицы.

- Я думаю, что в иске откажут. Пока ждем Моцаря, без него не можем приступить к рассмотрению. О факте дарения свидетельствуют документы, есть договор, надлежащим образом оформленный и зарегистрированный, - заключает правозащитник.

О том, как Федосеева-Шукшина планирует признать сделку несостоятельной, он не знает. Допускает, что у истицы есть «какие-то козыри», так как свидетельских показаний и объяснений, что факт дарения был «ненастоящий», будет недостаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU