Умер Александр Беляев - телеведущий прогноза погоды

Знаменитый телеведущий, кандидат географических наук Александр Беляев скончался на 72-м году жизни Фото: Иван ВИСЛОВ

Умер известный телеведущий прогноза погоды и синоптик Александр Беляев. Он с 2011 года боролся с онкологией лёгкого.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что знаменитый телеведущий прогноза погоды перенес несколько операций и множество курсов химиотерапии.

В начале мая Александр Беляев перенёс тяжёлую операцию после резкого ухудшения самочувствия в марте. Ему потребовалось хирургическое лечение абсцесса.

О раке лёгкого Александру Беляеву диагностировали порядка восьми лет назад, однако он держал диагноз в тайне.

Александр Беляев вёл несколько программ на канале НТВ, но наибольшую известность для россиян приобрёл в качестве синоптика, ведущего прогноз погоды после выпуска новостей.