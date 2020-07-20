Британия вышла из соглашения об экстрадиции с Гонконгом

20 Июль 2020 2020-07-20T19:29:08+03:00

В Британии заявили, что закон о безопасности в Гонконге нарушает права человека Фото: REUTERS

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В Великобритании заявили о приостановке соглашения с Гонконгом об экстрадиции. Об этом парламенту 20 июля заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

Причиной стал закон о национальной безопасности, одобренный 30 июня китайскими властями. Его приняли для того, чтобы не допустить подстрекательства к терроризму, а также против вмешательства других стран в дела Гонконга. Максимальное наказание - пожизненное заключение. Власти Китая неоднократно напоминали, что Западные державы не имеют права вмешиваться во внутренние дела чужой страны.

В Британии заявили, что закон нарушает права и свободы человека. К новым обвинениям прибавились "старые", Китаю припомнили, что они якобы скрывали истинное положение дел о вспышке коронавируса.

- Британия распространит давнее эмбарго на поставки оружия в Китай, включив туда же и Гонконг. Это означает отсутствие экспорта оружия или боеприпасов и запрет на любое оборудование, которое может быть использовано для внутренних репрессий, например, кандалы и дымовые гранаты,- сообщил Рааб, его слова приводит Reuters.

Запрет на экстрадиции считают больше знаковым, поскольку такие процедуру проводили не часто. Но формальное введение моратория показывает изменившееся отношения Британии к КНР и Гонконгу.

Ранее приостановили соглашение об экстрадиции с Гонконгом Австралия, Канада, затем США. В Китае заявили, что британцы просто потворствуют американским властям.

ИСТОЧНИК KP.RU