2020-07-21T07:23:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Названы шесть городов России, из которых разрешат первые вылеты за границу

Такое ограничение на начальном этапе восстановления международного сообщения снизит риск новой волны коронавируса в стране
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На первом этапе восстановления международного сообщения вылеты за границу разрешат только из шести российских городовНа первом этапе восстановления международного сообщения вылеты за границу разрешат только из шести российских городовФото: Иван ВИСЛОВ
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На первом этапе восстановления прерванного из-за пандемии коронавируса международного сообщения вылеты за границу могут разрешить только из шести крупных российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока.

Такое предложение 8 июля направил в правительство глава Росавиации Александр Нерадько, сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что это ограничение снизит риск новой волны COVID-19 в нашей стране.

«Сегодня все международные аэропорты готовы обслуживать международные рейсы. Но Роспотребнадзор считает правильным ограничить их число, чтобы минимизировать риски распространения в России коронавирусной инфекции», - пояснил один из собеседников издания.

Другой источник газеты уточнил, что перечисленные города были выбраны по географическому принципу — в каждом макрорегионе определена крупная воздушная гавань, через которую за границу смогут летать жители соседних населенных пунктов. При этом в Москве, по словам собеседников издания, осуществлять международные рейсы смогут все три столичных аэропорта — Шереметьево, Домодедово и Внуково.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 27 марта Россия приостановила авиасообщение с другими странами на фоне пандемии коронавируса, с тех пор Росавиация каждый месяц этот запрет продлевала. Когда откроются воздушные границы, пока неизвестно. В российских авиакомпаниях рассчитывали, что ограничения могут снять в середине июля. В частности, такую надежду выражал министр транспорта Евгений Дитрих. Ожидалось, что первые после длительного перерыва самолеты отправят с страны СНГ, дальнее зарубежье откроется позже.

Ранее сообщалось, что Роспотребназдор составил для Росавиации перечень государств, в которых эпидемиологическая ситуация нормализовалась.Специалисты ведомства включили в этот список Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Финляндию, Вьетнам, Китай, Монголию и Шри-Ланку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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