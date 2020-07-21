2020-07-21T14:48:36+03:00
Происшествия

«Знаю все детали»: Зеленский заявил, что ситуация в Луцке находится под контролем

Вооруженный преступник уже 5-й час удерживает заложников
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в городе Луцке, где вооруженный преступник захватил около двадцати заложников в автобусе, находится под контролем, и с захватчиком ведут переговоры специалисты.

«Мы держим ситуацию полностью на контроле. Я знаю все детали. Я общаюсь с нашими специалистами, которые находятся в Луцке. Работают профессионалы, делают все, чтобы освободить наших заложников», - заявил украинский лидер.

Зеленский отметил, что не может «детальнее» говорить о происходящем, поскольку сейчас «идет общение» с захватчиком.

Напомним, пять часов назад в самом центре украинского города Луцк неизвестный с оружием и взрывчаткой захватил пассажирский автобус. Позже он сам позвонил в полицию и представился Максимом Плохим. Тогда же он сообщил, что автобус с заложниками заминирован, а еще через некоторое время стал угрожать, что в другой части города якобы есть бомба, которая должна сработать в ближайшее время.

Полиция ввела план «Заложник», пытается вести переговоры с захватчиком по телефону, но мужчина официально пока не выдвигает никаких требований. Однако в Twitter мужчина под ником Максим Плохой требует, чтобы первые лица Украины записали видеобращения, признав себя «террористами в законе»

ИСТОЧНИК KP.RU

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