2020-07-21T16:45:26+03:00
Происшествия

В Луцке обстреляли управление Нацполиции

Глава МВД Арсен Аваков проводит совещание в здании
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Луцке обстреляли управление Нацполиции, где глава МВД Арсен Аваков проводит совещание по ситуации с захватом заложников в автобусеВ Луцке обстреляли управление Нацполиции, где глава МВД Арсен Аваков проводит совещание по ситуации с захватом заложников в автобусеФото: скриншот с видео
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В Луцке обстреляли управление Национальной полиции Украины, где в данный момент проводит совещание глава украинского МВД Арсен Аваков. Министр внутренних дел прибыл в Луцк из-за захвата заложников в пассажирском автобусе.

Украинские СМИ сообщили об обстреле, ссылаясь на пресс-секретаря МВД. При этом о пострадавших не сообщается.

Напомним, сегодня, 21 июля, вооружённый мужчина захватил пассажирский автобус и удерживает в заложниках около 20 человек, среди них есть дети и беременные. Он сам позвонил в полицию и представился Максимом Плохим. Он опубликовал свои требования в Twitter, но его аккаунт был удалён администрацией соцсети, как и YouTube канал с опубликованным видео-манифестом, в котором Максим Плохой снялся с автоматическим оружием в руках.

Он угрожает взорвать автобус и ещё одно людное место, если начнётся штурм.

В МВД Украины утверждают, что Максим Плохой - 44-летний уроженец Оренбургской области России.

Так предположительно выглядит террорист из украинского Луцка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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