2020-07-21T20:48:02+03:00
В мире

Полиция смогла передать воду заложникам в Луцке

В украинском МВД рассказали о первых результатах переговоров с террористом
Ксения АНУФРИЕВА
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Полиция смогла передать воду заложникам в ЛуцкеПолиция смогла передать воду заложникам в ЛуцкеФото: REUTERS
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Полиция Украины смогла убедить захватившего автобус в Луцке преступника Максима Кривоша и передала воду заложникам. Об этом вечером 21 июля рассказал заместитель главы украинского министерства внутренних дел Антон Геращенко.

- Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды заложникам. Воду передал первый заместитель руководителя Национальной полиции Евгений Коваль, - написал замминистра на своей странице в Facebook.

Напомним, что до этого захвативший автобус злоумышленник не позволял правоохранителям передать заложникам пищу и воду и не подпускал силовиков близко к автобусу.

Полиция передала воду заложникам в автобусе в Луцке.

Недавно стало известно настоящее время луцкого террориста, в сети появилась фотография его паспорта. Максим Кривош взял в заложники пассажиров автобуса сегодня утром, 21 июля. Он требует, чтобы первые лица Украины записали и опубликовали видеобращения, в которых должны признать себя «террористами в законе». Террорист также сообщил, что автобус заминирован, а в городе заложена еще одна бомба. СБУ уже завела уголовное дело по статье «Теракт».

В Луцке передают воду заложникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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