Военному США, обвиняемому в «шпионаже» в пользу России, грозит 64 года тюрьмы

22 Июль 2020 2020-07-22T01:24:13+03:00

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Американскому военнослужащему, которого обвинили в передаче России секретных данных, грозит 64 года тюрьмы. Во вторник, 21 июля, его заключили под стражу, поскольку сторона обвинения считает, что подозреваемый может сбежать, чтобы скрыться от правосудия.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в прошлом месяце стало известно о задержании старшины Военно-морских сил Соединенных Штатов Чарльза Бриггса, которого заподозрили в шпионаже. По версии следствия, старшина имел доступ к секретным сведениям, касающимся национальной безопасности США, и во время поездки в Сербию передал засекреченные данные некоему «гражданину России».

Кроме того, военный «не уведомил должным образом» свое начальство о самой поездке в Сербию в 2018 году и умолчал о встрече с предполагаемым россиянином.

Сейчас Чарльз Бриггс содержится в тюрьме ВМС США, расположенной в штат Вирджиния, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU