Эксперт рассказал, будет ли вторая волна коронавируса менее опасной

22 Июль 2020 2020-07-22T02:13:15+03:00

В отличие от многих других стран континента, коронавирус попал в Россию не из Китая, а из Европы Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам профессора Сколтеха Георгия Базыкина, теоретически COVID-19 станет более заразным, но на практике этого пока не случилось

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Отвечая на вопросы «КП» о результатах исследования ученых, профессор Сколтеха Георгий Базыкин рассказал, будет ли вторая волна COVID-19 менее опасной. Мы спросили эксперта, согласен ли он с предположением о том, что со временем штаммы коронавируса становятся менее злокачественными и поэтому вторая волна будет не такой смертоносной, как первая.

«Здесь есть две вещи. С одной стороны это теоретические ожидания – чего мы вообще ждем от эволюции вируса, исходя из общих соображений. А с другой стороны то, что мы видим на практике. Теоретически мы ожидаем, что вирус будет становиться все более трансмиссивным – то есть, будет увеличивать свою заразность. Потому что чем вирус заразнее, тем интенсивнее он распространяется, соответственно более заразным вариантам способствует естественный отбор», - ответил специалист.

«Что касается тяжести течения, то вирусу на самом деле все равно, что он делает с пациентом, который им уже переболел - ему главное передаться дальше кому-то следующему. Поэтому теория нам ничего утешительного и радостного не предсказывает. Но на практике мы пока не видим следов изменения генотипов, которые бы как-то значительно влияли на способность вируса передаваться или вызывать тяжелые последствия», - пояснил профессор.

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ИСТОЧНИК KP.RU