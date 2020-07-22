2020-07-22T10:58:02+03:00
Общество

Синоптик рассказал, какая осень будет в 2020 году

После жаркого лета россиян ждет теплая осень
Елена АКИМОВА
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После жаркого лета россиян ждет теплая осеньПосле жаркого лета россиян ждет теплая осеньФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Синоптик рассказал, какая будет осень в 2020 году. Совсем скоро осадки, которые обрушились на ряд регионов страны, прекратятся, к августу погода установится. Температура воздуха будет немного превышать климатическую норму, а дефицит осадков составит 20 процентов.

- Вторая половина лета будет более ровной и в отношении тепла, и в отношении осадков. Температура ожидается в пределах 20–25 градусов. Август должен стать более стабильным месяцем — рассказал «Известиями» ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Переход от лету к осени будет мягким. Все три осенних месяца обещают быть теплее, чем обычно: в сентябре среднесуточные показатели превысят норму на один градус, в октябре — на два, а в ноябре — на пять.

— Ожидается теплая осень с увеличением аномалии тепла. Декабрь тоже будет очень теплый, - заключает Тишковец.

Помимо плюсов у теплой погоды есть свои минусы: это сохранит пожароопасный сезон до самой зимы, а еще увеличит срок активности клещей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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