Мишустин рассказал, когда примут решение по дате и формату нового учебного года

22 Июль 2020 2020-07-22T12:41:27+03:00

Премьер-министр заявил, что переходить полностью на дистанционное образование в России не станут

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в России готовятся к "нормальному 1 сентября". Это значит, что отодвигать сроки начала учебного год не собираются, как и формат уроков - очный в классах.

- Я очень надеюсь на то, что мы нормально, по-человечески 1 сентября отправим детей в школу,- сказал премьер-министр. В среду 22 июля он выступает с отчетом о работе правительства.

Глава кабмина уточнил, что окончательное решение будут принимать 20 августа по каждому региону отдельно. Переходить полностью на дистанционное образование в России не собираются - такой формат всего-лишь временная мера, чтобы снизить риск распространения вируса. Заменить живое общение учителя с учеником уроки через монитор компьютера, по мнению Михаила Мишустина, не могут.

Но работать над использованием цифровых технологий необходимо, причем не только в сфере образования, но и в сфере бизнеса, сфере оказания госуслуг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791964" frameborder="0"></iframe> Мишустин рассказал, когда примут решение по формату нового учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU