Мишустин рассказал, когда примут решение по дате и формату нового учебного года
Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в России готовятся к "нормальному 1 сентября". Это значит, что отодвигать сроки начала учебного год не собираются, как и формат уроков - очный в классах.
- Я очень надеюсь на то, что мы нормально, по-человечески 1 сентября отправим детей в школу,- сказал премьер-министр. В среду 22 июля он выступает с отчетом о работе правительства.
Глава кабмина уточнил, что окончательное решение будут принимать 20 августа по каждому региону отдельно. Переходить полностью на дистанционное образование в России не собираются - такой формат всего-лишь временная мера, чтобы снизить риск распространения вируса. Заменить живое общение учителя с учеником уроки через монитор компьютера, по мнению Михаила Мишустина, не могут.
Но работать над использованием цифровых технологий необходимо, причем не только в сфере образования, но и в сфере бизнеса, сфере оказания госуслуг.
Мишустин рассказал, когда примут решение по формату нового учебного года.
ИСТОЧНИК KP.RU