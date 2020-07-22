Мишустин - о дистанционном обучении в школах: "Компьютер не заменит живого общения"

22 Июль 2020 2020-07-22T10:39:50+03:00

Премьер-министр заявил, что в России не будут менять традиционную форму обучения в школах

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Премьер-министр Михаил Мишустин во время отчёта о работе правительства 22 июля затронул тему дистанционного образования в школах. На такой формат обучения школьники перешли в 2020 года вынужденно, из-за пандемии коронавиурса.

- Речи об отказе от традиционной формы образования не идет, компьютер не заменит общение, но нужно и дальше использовать цифровые технологии,- сказал премьер-министр.

ИСТОЧНИК KP.RU