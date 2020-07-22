2020-07-22T16:53:22+03:00
Политика

Видео перехвата российскими истребителями самолетов-разведчиков НАТО показало Минобороны

Силы по ПВО засекли иностранные воздушные суда над Черным и Балтийским морем
Ксения АНУФРИЕВА
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Видео перехвата российскими истребителями самолетов-разведчиков НАТО. Фото: кадр из видео МинобороныВидео перехвата российскими истребителями самолетов-разведчиков НАТО. Фото: кадр из видео Минобороны
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В среду, 22 июля этого года радиолокационными средствами разведки дежурных сил по ПВО сил Черноморского и Балтийского флотов России были раскрыты действия самолетов-разведчиков Соединенных Штатов и Германии. Россия засекла воздушные суда НАТО над водами Черного и Балтийского моря недалеко от границы государства. Видео перехвата опубликовало Министерство обороны.

По сообщению Национального центра управления обороной РФ, разведывательные самолеты Р-8А «Посейдон» и U-2S американских военно-морских сил пролетали над Черным морем, а немецкое воздушное военное судно Р-3С «Орион» - над балтийским.

Российские истребители перехватили и сопроводили самолеты. Сообщается, что нарушение государственной границы не было допущено. В районах, где были перехвачены самолеты-разведчики США и Германии в настоящее время проходят учения НАТО.

Напомним, что в начале текущего месяца российские истребители Су-27 были подняты в воздух для перехвата самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint Военно-воздушных сил Соединенных Штатов. Чуть позже истребители России перехватили "Орион" военно-воздушных сил Норвегии над водами Баренцева моря.

Российские истребители перехватили самолеты-разведчики США и Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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