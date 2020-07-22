2020-07-22T21:40:43+03:00
В мире

Восстановление сгоревшего собора в Нанте займет около трех лет

Архитектор отметил, что пока рано говорить о том, какая сумма понадобится для реставрации
Ксения АНУФРИЕВА
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Восстановление сгоревшего собора в Нанте займет около трех летВосстановление сгоревшего собора в Нанте займет около трех летФото: REUTERS
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Восстановление пострадавшего от пожара собора Святых Петра и Павла во французском Нанте займет около трех лет. Об этом сообщил главный архитектор памятников архитектуры Паскаль Прюне.

- В общей сложности работы по реконструкции храма займут примерно три года. Пока что преждевременно говорить о том, сколько будет стоить такая реставрация. Для начала необходимо оценить весь ущерб, - объяснил специалист.

Архитектор отметил, что западный фасад старинного строение, около которого и началось возгорание, был сильно поврежден. Сейчас эксперты Регионального управления по делам культуры уточняют, подлежат ли восстановлению витражи 16 века, которые были полностью разрушены в результате пожара.

- С западного фасада было когда-то начато строительство собора Нанта, поэтому эта часть памятника представляет особую ценность, - напомнил Паскаль Прюне.

Как писал сайт Kp.ru, огонь охватил собор в Нанте ранним утром 18 июля. Более сотни пожарных тушили возгорание до позднего вечера, им удалось справиться с огнем, но построенный почти 500 лет назад храм придется долго восстанавливать. Бесценные реликвии истории Франции – орган и витраж - были безвозвратно утеряны.

Во французском Нанте тушат пожар в Соборе святых Петра и Павла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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