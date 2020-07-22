На Украине задержали возможного участника убийства Захарченко

22 Июль 2020 2020-07-22T22:39:50+03:00

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Украинская Служба безопасности 22 июля задержала бывшего силовика Андрея Байдалу по подозрению в незаконном обращение с оружием и боеприпасами, совершенном группой лиц. Об этом сообщило агентство УНН.

Лето прошлого года в министерстве внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, Андрей Байдала по прозвищу «Швед» - агент пятого департамента контрразведки Служба безопасности Украины – отдавал приказы об убийствах на территории республики. В том числе его обвинили в причастности к убийству главы республики Александра Захарченко.

Захарченко умер в августе 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики назвали произошедшее терактом.

Напомним, что в позапрошлом году Денис Пушилин, врио главы ДНР, заявил, что в результате анализов остатков бомбы были выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ. Это означает, что теракт мог быть совершен при содействии западных спецслужб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/666744" frameborder="0"></iframe> Захарченко погиб.Взрыв в кафе в Донецке... Смертельные ранения получил глава ДНР Александр Захарченко.

ИСТОЧНИК KP.RU