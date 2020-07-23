2020-07-23T20:34:55+03:00
Политика

Российский истребитель перехватил американский самолет-разведчик

Самолет Р-8А Посейдон приблизился к границам России в Черном море
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российский истребитель перехватил американский самолеты-разведчикиРоссийский истребитель перехватил американский самолеты-разведчикиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В четверг, 23 июля, российский истребитель Су-27 поднимался на перехват американского самолета-разведчика Р-8А Посейдон, который приблизился к границам России в Черном море. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной (НЦУО) России.

«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа», - говорится в сообщении НЦУО, где отмечается, что граница России не была нарушена, а полет российского истребителя проходил в соответствии с международными правилами,

Российский экипаж приблизился к американскому самолету на безопасное расстояние, идентифицировал его, а после разворота Пасейдона вернулся на аэродром базирования.

Напомним, днем ранее, 22 июля, российские истребители вылетели на перехват самолетов-разведчиков над водами Черного моря, где проходят учения НАТО. Радиолокационные средства разведки дежурных сил ПВО Черноморского и Балтийского флотов засекли американские самолеты-разведчики Р-8А «Посейдон» и U-2S, а также немецкий Р-3С «Орион».

ИСТОЧНИК KP.RU

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