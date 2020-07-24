2020-07-24T13:16:40+03:00
Политика

В Кремле ответили двумя словами, почему Минские соглашения не нуждаются в расшифровке

Украинская сторона потребовала детально объяснить им каждый пункт соглашения, которое президент страны уже подписал и обязался выполнить
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Владимир Зеленский заявил, что хочет понять, что написано в Минском соглашенииВладимир Зеленский заявил, что хочет понять, что написано в Минском соглашенииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Кремле прокомментировали заявления украинских властей о расшифровке Минских соглашений.

Президент Владимир Зеленский внезапно заявил, что хочет, чтобы ему и коллегам разъяснили каждый пункт договора по урегулированию ситуации на Донбассе, а украинская сторона после этого решит, какие пункты они согласны выполнять. Под документом, напомним, стоит подпись главы государства, хотя соглашение принимали при прошлом президенте. Однако, Зеленский участвовал в саммите в Париже, где обсуждал документ, который, как выяснилось, не понимает.

В Кремле считают, что Минское соглашение не нуждается в расшифровке, потому что эти соглашения "содержательны и исчерпывающие".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что даже не может сказать, что именно украинцы хотят, чтобы им разъяснили - "потому что написано все просто", приводит его слова РИА Новости.

Ранее в МИД России вызвались помочь украинским коллегам расшифровать текст Минских соглашений. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что заявление Зеленского многое объясняет, главное - почему буксует процесс выполнения условия соглашения.

- Оказалось, он просто не понимает, что там написано,-сказала Захарова в эфире программы "Соловьев LIVE".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С начала года на Кубани введено в эксплуатацию 37 проблемных домов
Россия ведет переговоры с 30 странами по возобновлению авиасообщения
Названы три страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25%
Эксперты назвали самую пострадавшую от коронавируса категорию россиян
Международное авиасообщение в России после коронавируса возобновляется с 1 августа 2020
В соборе Святой Софии в Стамбуле проходит первый за 86 лет пятничный намаз
Глава Минздрава рассказал, когда снимут все ограничения по коронавирусу в России
В Кремле ответили двумя словами, почему Минские соглашения не нуждаются в расшифровке
В Кремле прокомментировали обвинения США в испытании противоспутникового оружия
Путин – Трампу: в Москве с коронавирусом все очень неплохо
Совфед одобрил закон о трехдневном голосовании в России
Врач рассказал, как перенесенный COVID-19 повлияет на организм
Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму
В России могут ввести налог на роботов, работающих вместо людей
В ЦИК назвали даты выборов: Голосование пройдет с 11 по 13 сентября