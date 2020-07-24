Эксперты оценили плюсы нового вертолета Ми-26Т2В

24 Июль 2020 2020-07-24T16:32:17+03:00

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В 2021 году в России запустят производство тяжелого вертолета Ми-26Т2В. Об этом заявил гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский. Данная машина является улучшенной версией советского вертолёта Ми-26, который является рекордсменом по грузоподъемности.

Специалисты уверены, что модернизированный Ми-26 поставит новые рекорды и сможет эксплуатироваться несколько десятилетий.

Военный эксперт Дмитрий Дрозденко отметил, что машину смогут использовать в Арктике. Это позволит сделать условия экипажа более комфортными. Традиционно разработка арктической техники обходится дорого, так как нужно найти решения, которые позволят предотвратить на морозе загустение масла и механические повреждения элементов конструкции.

- В случае с Ми-26Т2В больших вложений не потребуется, так как в России уже существуют готовые решения, которые защитят технику от экстремально низких температур, — рассуждает Дрозденко.

Главный конструктор КБ-602 Московского авиационного института Дмитрий Дьяконов подчеркнул, что семейство Ми-26 имеют отличный потенциал, который позволяет эксплуатировать их десятилетия. Скорее всего, Ми-26Т2В обладает хорошим экспортным потенциалом, машина будет востребована в разных регионах мира, где необходима перевозка сверхтяжёлых крупногабаритных грузов или большого количества людей.

- Подобной техники на Западе нет. Компетенции создания вертолётов тяжёлого класса есть у США, но по соотношению цены и качества заокеанские машины уступают нашему Ми-26, - пояснил Rt Дьяконов.

ИСТОЧНИК KP.RU