2020-07-24T20:13:13+03:00
Политика

Россия и США проведут новый этап переговоров по контролю над вооружением

Отдельно состоятся консультации о безопасности в космосе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россия и США проведут новый этап переговоров по контролю над вооружениемРоссия и США проведут новый этап переговоров по контролю над вооружениемФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 27 июля, Москва и Вашингтон проведут в Вене консультации по безопасности в космосе, а с 28 по 30 июля состоится новый этап переговоров по нераспространению ядерного оружия. Об этом сообщил Госдепартамент США.

Напомним, сейчас стоит проблема продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Россия выразила готовность заключить соглашение и предложила продлить договор на пять лет. Президент США Дональд Трамп предлагает включить в договор Китай.

В тоже время Вашингтон выдвигает условия о необходимости включить в переговоры новейшие российские вооружения. По словам, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, это «означает стучаться в открытую дверь». Глава МИД РФ ранее заявил, что США принял решение не продлевать соглашение. Президент России Владимир Путин сообщил, что начать серьезные переговоры с американской стороной так и не удалось.

Накануне в ходе телефонного разговора Путин и Трамп обсудили проблему разоружения, американский лидер заявил, что надеется избежать «дорогостоящей гонки вооружений» между Пекином, Москвой и Вашингтоном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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