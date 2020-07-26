Дегтярёв выступил за открытый суд над Фургалом

26 Июль 2020 2020-07-26T08:34:54+03:00

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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что суд на экс-главой региона Сергеем Фургалом должен проходить в открытом режиме.

- Как должностное лицо я не могу комментировать и давать оценку (решениям суда по делу Фургала), но как человек, я считаю, что надо довериться суду. То, что суд должен быть открытым, - я поддерживаю. Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать, - сказал Дегтярёв во время встречи с хабаровчанами.

Врио губернатора также назвал разумным требование судить Сергея Фургала в Хабаровске.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил Михаилу Дегтярёву временно возглавить Хабаровский край после того, как отправил в отставку экс-губернатора региона Сергея Фургала. Его задержали 9 июля и обвиняют в организации убийств предпринимателей в 2004 - 2005 годах.

22 июля, в свой первый рабочий день на посту врио губернатора, Дегтярёв опубликовал в своём Instagram видео с пешей прогулки по дороге до работы, сообщал сайт KP.ru. Он пообщался с местными жителями и журналистами. Кроме того, Дегтярёв предложил снизить тарифы для населения региона по всем видам услуг ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU