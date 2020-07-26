«Сейчас очень сложный период»: Матыцин допустил полное исключение ВФЛА из World Athletics

26 Июль 2020 2020-07-26T21:49:04+03:00

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Не исключено, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) может быть полностью исключена из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Такое предположение сделал Министр спорта Олег Матыцин.

«Сейчас очень сложный период в их отношениях, предыдущее руководство ВФЛА сделало определенные заявления, которые, с моей точки зрения, должны были нормализовать отношения с World Athletics», - отметил глава ведомства, напомнив, что «были признаны ошибки», в частности по делу дело прыгуна в высоту Данилы Лысенко, и намечена дорожная карта по выводу российской легкой атлетики из кризиса.

По словам Матыцин, пандемия коронавируса ухудшила экономическую ситуацию и не позволил Всероссийской федерации легкой атлетики выполнить финансовые обязательства, что «усложнило диалог». Такую ситуация министр назвал одной из причин отставки президента ВФЛА Евгения Юрченко

«Надо минимизировать риски, ВФЛА не снимает обязательств по прохождению дорожной карты. Это не быстрый процесс, будут выборы, как отреагирует World Athletics, сложно сказать … Мы сделаем всё возможное для проведения календаря и обеспечения финансовой стороны проведения соревнований», - заявил Матыцин, подчеркнув, что «акцент» нужно делать на «нуждах спортсменов», и пообещал защищать права нейтральных атлетов «во всех инстанциях».

Напомним, в ноябре 2015 года ВФЛА была временно лишена членства в World Athletics из-за допинговых нарушений. В марте этого года World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 миллионов долларов, пять из которых ВФЛА должна была выплатить до 1 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU