Байден опережает Трампа по популярности среди избирателей

26 Июль 2020 2020-07-27T00:12:08+03:00

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Наиболее вероятный соперник республиканца Дональда Трампа на будущих президентских выборах в Соединенных Штатах – бывший вице-президент США демократ Джозеф Байден по популярности среди избирателей опережает действующего главу государства в трех ключевых штатах – Аризоне, Флориде и Мичигане.

Такие результаты показал опрос компании SSRS, проведенный по заказу телеканала CNN. Так, во Флориде Байдена на ноябрьских выборах готовы поддержать 51% опрошенных, а за Трампа свои голоса намерены отдать 46% граждан. В Аризоне Байден может заручиться поддержкой 49% жителей штата, а за переизбрание Трампа на второй срок выступили 45% респондентов. А Мичигане за Джо Байдена собираются голосовать 52% принявших участие в опросе американцев, а за Трампа – всего 40%.

Опрос проводился по телефону с 18 по 24 июля, в нем приняли участие чуть больше трех тысяч человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Дональд Трамп заявил, что если кандидат от демократов Джо Байден победит на выборах и станет президентом США, он «уничтожит страну».

ИСТОЧНИК KP.RU