2020-07-27T01:28:34+03:00
В мире

Власти США решили, что выплаты гражданам из-за коронавируса были слишком большими

Многие американцы, сидя дома на карантине, получали больше, чем после возвращения на работу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс КадлоуГлава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс КадлоуФото: REUTERS
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Власти США пришли к выводу, что назначили слишком крупные выплаты гражданам из-за пандемии коронавируса, и решили это учесть в новом плане стимулирования экономики страны.

Об этом заявил руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз в эфире телеканала ABC, отметив, что изначально выплаты по безработице «предполагали, что людям платят за то, чтобы они сидели дома», однако «на самом деле многие люди, сидя дома, получали больше, чем после возвращения на работу».

«Поэтому президент и сенаторы-республиканцы дали ясно понять, что мы не будем продлевать эти положения», - добавил Медоуз.

Со своей стороны, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу отметил, что «излишние выплаты» гражданам осложнили восстановление малого бизнеса. По его словам, теперь владельцы небольших магазинов и ресторанов жалуются, что не могут снова набрать на работу людей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в марте американские власти заявили, что в рамках масштабного пакета стимулирующих мер направят на прямые денежные выплаты гражданам 500 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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