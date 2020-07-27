Германия выступает против возвращения России в G7
Германия выступает против возвращения к формату «Большой восьмерки» (G8) с участием России, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Немецкий министр иностранных дел в интервью изданию Rheinische Post отметил, что причиной исключения нашей страны из «Группы восьми» стало воссоединение с Крымом, и «пока этот вопрос не разрешен», он «не видит возможностей для приглашения России» в этот элитный клуб государств с самой развитой экономикой в мире.
Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью России.
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России в этом клубе мировых держав нет с 2014 года после событий в Крыму, но теперь одновременно Вашингтон и Париж заговорили о возможности превратить G7 обратно в G8 (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU