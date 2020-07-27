В СКР рассказали, в каких сферах чаще всего совершают налоговые преступления

27 Июль 2020 2020-07-27T05:24:59+03:00

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Заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, в каких сферах в нашей стране чаще всего совершаются налоговые преступления. По ее словам, это строительство, торговля, а также финансово-кредитная система и транспорт.

Причем, как уточнила замглавы СКР, в основном, такие преступления совершают руководители различных компаний и учреждений при соучастии подчиненных, «а также лица, фактически владеющие и руководящие бизнесом – так называемые конечные бенефициары».

Кроме того, генерал-полковник Елена Леоненко назвала самую популярную схему ухода от уплаты налогов.

«В России чаще всего уклоняются от уплаты НДС и налога на прибыль. Самый распространенный вид налоговых преступлений в России – это стандартная схема, когда создается искусственный документооборот», - сказала она в интервью РИА Новости.

Следователь пояснила, что мошенники завышают расходы, и на эту же сумму занижают прибыль, с которой уплачивается налог на прибыль в меньшем размере, чем он должен быть уплачен по закону». Она добавила, что «на сумму завышенных расходов в результате искусственного документооборота в налоговых декларациях выставляются вычеты по НДС», а так как недобросовестный налогоплательщик «фактически не нёс расходы и не платил НДС при расчете с мнимыми контрагентами», то и на вычеты права не имел.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в соцсетях появился видеоролик, в котором мошенники рассказывали о возможности вернуть на банковскую карту НДС за последние три года. Генпрокуратура потребовала заблокировать это видео, так как излорженная в нем информация не соответствует действительности.

ИСТОЧНИК KP.RU