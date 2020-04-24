2020-04-24T12:11:58+03:00
Происшествия

Генпрокуратура признала фейком видео про быстрый возврат налогов

Мошенники сообщали о возможности вернуть на банковскую карту НДС за 36 месяцев
Елена АКИМОВА
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В Генпрокуратуре назвали фейком ролики про возврат НДС за три годаВ Генпрокуратуре назвали фейком ролики про возврат НДС за три годаФото: REUTERS
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Генеральная прокуратура признала фейком ролик, распространенный в соцсетях и мессенджерах о возможности возврата налога за 36 месяцев. Видео с рассказом о льготе только на портале YouTube успели посмотреть более 700 тысяч раз.

Авторы ролика рассказывают, что в России создан некий Единый Компенсационный Реестр. Обратившись в него человек может вернуть налог за последние три года. В условиях коронавируса процедура перечисления средств была упрощена и достаточно предоставить номер своей банковской карты.

Изучив видео в Генпрокуратуре заключили, что оно полностью не соответствует действительности. Более того, данного реестра не существует.

- Генеральной прокуратурой Российской Федерации в ходе мониторинга сети „Интернет“ на портале YouTube был выявлен видеоролик, содержащий недостоверную информацию о выплате гражданам Российской Федерации компенсации НДС в размере до 300 тысяч рублей, — заявили в Генпрокуратуре.

Чтобы обезопасить граждан от мошенников, ведомство потребовало заблокировать все видео, где распространена подобная информация. Теперь доступ к подобным роликам должен ограничить Роскомнадзор, сообщает телеканал «360».

Ранее ведомство выявило в ряде регионов страны ложные сообщения о «сотнях погибших» от коронавируса и даже о госперевороте. Страницы с информацией потребовали заблокировать.

Ложная информация была опубликована в ряде публичных сообществ в Facebook, Instagram и "ВКонтакте". Ее распространяли в пределах пяти регионов страны - Санкт-Петербурге, Татарстане, Чувашской Республике, Пермском крае и Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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