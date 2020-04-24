Генпрокуратура признала фейком видео про быстрый возврат налогов
Генеральная прокуратура признала фейком ролик, распространенный в соцсетях и мессенджерах о возможности возврата налога за 36 месяцев. Видео с рассказом о льготе только на портале YouTube успели посмотреть более 700 тысяч раз.
Авторы ролика рассказывают, что в России создан некий Единый Компенсационный Реестр. Обратившись в него человек может вернуть налог за последние три года. В условиях коронавируса процедура перечисления средств была упрощена и достаточно предоставить номер своей банковской карты.
Изучив видео в Генпрокуратуре заключили, что оно полностью не соответствует действительности. Более того, данного реестра не существует.
- Генеральной прокуратурой Российской Федерации в ходе мониторинга сети „Интернет“ на портале YouTube был выявлен видеоролик, содержащий недостоверную информацию о выплате гражданам Российской Федерации компенсации НДС в размере до 300 тысяч рублей, — заявили в Генпрокуратуре.
Чтобы обезопасить граждан от мошенников, ведомство потребовало заблокировать все видео, где распространена подобная информация. Теперь доступ к подобным роликам должен ограничить Роскомнадзор, сообщает телеканал «360».
Ранее ведомство выявило в ряде регионов страны ложные сообщения о «сотнях погибших» от коронавируса и даже о госперевороте. Страницы с информацией потребовали заблокировать.
Ложная информация была опубликована в ряде публичных сообществ в Facebook, Instagram и "ВКонтакте". Ее распространяли в пределах пяти регионов страны - Санкт-Петербурге, Татарстане, Чувашской Республике, Пермском крае и Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU