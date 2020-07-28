2020-07-28T12:32:03+03:00
Общество

Земле угрожает геомагнитная буря 28 и 29 июля

В Физическом институте РАН эту информацию опровергли
Ася КУЗНЕЦОВА
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На два дня Землю накроет мощная геомагнитная буряНа два дня Землю накроет мощная геомагнитная буряФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Опасная геомагнитная буря возникнет на Земле 28 и 29 июля, во вторник и среду. Об угрозе сообщил в своём докладе начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ Сергей Диденко. Доклад опубликовали на сайте ведомства.

Отмечается также, что буря будет настолько мощной, что может нарушить работу электронных устройств, средств связи и каналов телекоммуникации. Сергей Диденко призвал учитывать это обстоятельство в случае развертывания станций и узлов связи на выездных мероприятиях.

При этом эксперт в Физическом институте Российской академии наук сообщил РИА Новости, что угрозы приближения геомагнитных бурь нет, поскольку активность Солнца низкая, выбросов и вспышек не наблюдается.

Ранее сайт KP.ru сообщал о значительном усилении геомагнитной активности, которое в Санкт-Петербурге зафиксировали одновременно практически все станции слежения за этой сферой.

Также на сайте объяснили, почему люди испытывают резкое ухудшение самочувствия на фоне магнитных бурь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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