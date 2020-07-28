В Росстате составили портрет верующего россиянина

28 Июль 2020 2020-07-28T12:33:32+03:00

В Росстате рассказали, кто чаще ходит в церковь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Росстат составил портрет верующего россиянина. Это женщина старшего возраста. Согласно исследованию, женщины ходят в храмы в два раза чаще, чем мужчины. На долю сильной половины человечества приходится 14% верующих, а на прекрасную половину – 31%.

Возраст тоже имеет значение: на долю 60–69-летних прихожан приходится 32% из общего числа. 70-летних верующих порядка 30%. А вот тех, кому от 20 до 34 лет всего 20%.

- Пожилые женщины действительно являются самыми активными прихожанками, - подтверждает в беседе с NEWS.ru священник Андрей Пастернак. – Женщины более отзывчивы, готовы прийти на помощь. А с возрастом появляется стремление «пересмотреть свою жизнь». В этом часто помогает вера в Бога, и люди идут в храм.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что чудеса от икон прекратятся без веры людей в Бога. Глава РПЦ отметил, что вера особенно нужна в сложные времена. В условиях время пандемии, охватившей все страны мира в начале этого года, люди особенность нуждаются в «помощи от Бога и явлении чудес».

ИСТОЧНИК KP.RU